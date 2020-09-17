أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم: لم أتوقع العودة لمصر من الخوف والقلق

قال بدوي، أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، إن اليوم الأول من اختطافهم على يد بعض العناصر الإجرامية كان مجرد احتجاز، لافتًا إلى أن العناصر طلبت منهم الاتصال بذويهم لطلب فدية، خلال اليوم الثاني.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه تم الإفراج عنهم، خلال أربعة أيام، بعد تعاون السلطات الليبية، معقبًا عن شعوره خلال تلك الفترة: «لم أتوقع العودة لمصر من القلق والخوف، لكن السلطات المصرية لم تتخلَ عنا».



وأشار إلى أنهم تواصلوا مع أهاليهم عبر الهاتف المحمول لطمأنتهم بأنهم خرجوا بمساعدة السلطات الليبية والمصرية، مؤكدًا أن «السلطات الليبية لم تتأخر عنهم، فضلًا عن أنها وفرت لهم كل سبل الراحة».



واستقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، 6 عمال مصريين من الحرفيين العائدين من ليبيا بعدما نسقت السلطات المصرية مع السلطات الليبية لتحريرهم من قبضة إحدى الجماعات المسلحة.