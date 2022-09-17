إعصار نانمادول يجلب أمطارا لفترة قصيرة على تايوان

قال مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، اليوم السبت، إن إعصار "نانمادول"، الذي زادت شدته من عاصفة استوائية، لن يؤثر على تايوان، بخلاف جلب أمطار تتساقط لفترة قصيرة على بعض المناطق.

وتوقع المكتب أن يسلك الإعصار، الذي كان على بعد 1250 كيلومترا شرق تايبيه، في الساعة الثانية صباح اليوم السبت، طريقا شماليا غربيا، قبل أن ينحرف إلى الشمال الغربي،نحو اليابان، ليتجاوز تايوان تماما، حسب وكالة أنباء تايوان المركزية اليوم.

غير أن الرياح الشمالية السائدة، التي تهب حول تايوان، ستجلب الرطوبة من محيط الإعصار وستزيد من تشكيل السحب، مما يؤدي إلى هطول أمطار لفترة قصيرة على الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من الجزيرة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية غدا الأحد وبعد غد الاثنين.

ووجه المكتب نصائح للمواطنين بتجنب أمواج البحر التي تصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، على طول السواحل الشمالية والشرقية، حول جزيرة أورشيد والجزيرة الخضراء، فضلا عن شبه جزيرة "هينجتشون" بجنوب تايوان.