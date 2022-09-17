رئيس الزمالك يطمئن على بعثة الفريق في الكاميرون

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أجرى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اتصالًا هاتفيًا ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، للاطمئنان عليها عقب وصولها إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها بعد غد الأحد باستاد أحمدو اهيدجو.

ووجه مرتضى منصور الشكر إلى السفيرة داليا غبريال التى كانت في استقبال البعثة فى مطار ياوندي.

وطالب رئيس نادي الزمالك من اللاعبين بذل أقصي جهد لتحقيق الفوز فى بداية المشوار الإفريقي.

ووجه أعضاء البعثة الشكر إلى رئيس النادي بعد توفير طائرة خاصة للفريق لتجنب إجهاد اللاعبين