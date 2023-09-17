واصل فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، صدارته لشباك التذاكر داخل مصر لليوم الرابع على التوالي، محققا أمس 883 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته على مدار 4 أيام عرض إلى 3 ملايين و381 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك في بطولته محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وبسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا، وخلال هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم "العميل صفر"، محققا 479 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته خلال 4 أسابيع عرض إلى 29 مليونا و306 آلاف جنيه.

والفيلم فكرة محمد سامي، وتأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

وتدور أحداثه حول شخصية "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل "جيمس بوند"، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وجاء فيلم "وش في وش" في المركز الثالث، محققا 473 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 23 مليونا و288 ألف جنيه.

والفيلم من إخراج وليد الحلفاوي، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي حقق 147 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته خلال أسبوعين إلى 6 ملايين و356 ألف جنيه.

و"أولاد حريم كريم" من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذي عرض قبل 18 عامًا بعنوان: "حريم كريم"، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما؛ بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشاكل بدلا من حلها.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم "بيت الروبي"، على مستوى الإيراد اليومي، حيث حقق أمس 88 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته بعد 12 أسبوعا عرض إلى 129 مليونا و182 ألف جنيه.

- بيت الروبي يحتل حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا

ويحتل "بيت الروبي" حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسي المسجل باسم فيلم "كيرة والجن" عند عرضه العام الماضي.

و"بيت الروبي" قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ويأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفي المركز السادس، جاء فيلم "مرعى البريمو" محققا 20 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 16 مليونا و423 ألف جنيه.

و"مرعي البريمو" فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدي، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وموسيقى تصويرية خالد حماد.

- فيلم مستر إكس جاء في المركز السابع محققا 17 ألف جنيه

وفي المركز السابع، جاء فيلم "مستر إكس" محققا 17 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته على مدار 11 أسبوعا عرض إلى 31 مليونا و746 ألف جنيه.

والفيلم قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وفي المركز الثامن، جاء فيلم "ع الزيرو" محققا 14 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 13 مليونا و389 ألف جنيه، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.

وفي المركز التاسع، جاء فيلم "البعبع" محققا 4 آلاف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعا عرض إلى 43 مليونا و349 ألف جنيه.

وفيلم "البعبع" تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن "توتا".

وفي المركز العاشر، جاء فيلم "شمس" فحقق 3 آلاف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته في أول أسبوع عرض إلى 189 ألف جنيه.

و"شمس" هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، وسيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، وهدى الأتربي، ومحمد سليمان وعلاء مرسي.

وتدور أحداث الفيلم حول "خالد" الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه؛ ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوسا من الجن< بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة.

فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلا لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته "شمس"، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، ويواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

وأما المركز الحادي عشر والأخير، فكان من نصيب فيلم "تاج" محققا 648 جنيها؛ لتصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوعا عرض إلى 45 مليونا و312 ألف جنيه، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.