أكّد الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس أنّه ما يزال ملتزمًا تمامًا مع ناديه رغم الشائعات الكثيفة التي أحاطت بمستقبله خلال الصيف، مشيرًا إلى أنّه جاهز دائمًا لتلبية نداء الفريق، بعدما قاد البيانكونيري لتعادل مثير 4-4 أمام بوروسيا دورتموند في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس، الذي قدّم مباراة دراماتيكية قبل أيام أمام إنتر انتهت بفوز مثير 4-3 في الدوري الإيطالي، واصل عروضه الحافلة بالأهداف، إذ نجح في إدراك التعادل مرتين أمام دورتموند قبل أن يتأخر 4-2 حتى الدقيقة 86. لكن البدلاء قلبوا الطاولة في الوقت بدل الضائع بتسجيل هدفين، أحدهما لفلاهوفيتش والآخر عبر تمريرة حاسمة منه إلى لويد كيلي الذي أحرز هدف التعادل الرابع بضربة رأس.

وقال فلاهوفيتش لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن فريق شاب والخبرة ستساعدنا. لكن علينا أن نلعب بشكل أفضل ونقرأ المباريات بذكاء أكبر، وأن نتوقف عن استقبال الأهداف الكثيرة، خصوصًا بعد تسجيلنا مباشرة، فهذا يتكرر كثيرًا. المهم أننا لم نخسر ويمكننا التعلّم من ذلك".

المهاجم الصربي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، كان محورًا لتكهنات حول رحيله بعد أن عُرض في سوق الانتقالات دون تلقي عروض جدية بسبب راتبه المرتفع البالغ 12 مليون يورو سنويًا. ومع ذلك تحوّل إلى "سوبر بديل" هذا الموسم. وعن ذلك قال: "المدرب هو من يختار من يبدأ، أنا أعمل بجد كل يوم ومستعد لتنفيذ ما يُطلب مني. كنت أساسيًا معظم مسيرتي وأسجل دائمًا، واليوم مع السماح بخمسة تبديلات بات للبدلاء أهمية متزايدة. بالطبع الجميع يحب أن يبدأ المباراة، لكنني أحترم قرارات المدرب وأسعى لتقديم الإضافة متى استُدعيت".

وأضاف: "لم يكن وقتًا سهلاً بالنسبة لي، كان الحديث عني يوميًا، وأستطيع القول الآن إن 99% مما قيل لم يكن قريبًا من الحقيقة. هذا يمكن أن يزعج أي شخص، لكنني استمددت منه القوة. يجب أن تثبت نفسك يوميًا وأن تبقى جائعًا للنجاح. أنا ألعب لنادٍ رائع من بين أهم أندية العالم، ولا يمكنني الشكوى، فقط عليّ أن أضع نفسي في خدمة الفريق وأواصل العمل".

وختم فلاهوفيتش: "التوقعات دائمًا عالية بالنسبة لي وهذا ما يدفعني للأمام. الانتقادات حين لا أسجل أمر طبيعي كنت أعاني منه أكثر وأنا أصغر سنًا، لكنني أنضج وأتعلم التعامل معه. أؤمن أن بإمكاني التطور أكثر، لذا أتمرن بجهد أكبر من أي أحد وأكون جاهزًا دائمًا حين يُطلب مني".

بهذا الأداء، يواصل فلاهوفيتش إثبات أهميته في يوفنتوس سواء بدأ المباراة أو دخل من مقاعد البدلاء، في وقت يبحث فيه الفريق عن التوازن بين القوة الهجومية وصلابة الدفاع.