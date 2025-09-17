مقتل شخصين في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة في بعلبك شرقي لبنان

قتل شخصان في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء سيّارةً في مدينة بعلبك شرقي لبنان، فيما وألقت القوات الإسرائيلية قنبلة حارقة بين بلدتي كفركلا وديرميماس في جنوب لبنان.

وحسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارةً في محلة العسيرة في مدينة بعلبك، مما أدى إلى مقتل مواطنين.

وألقت القوات الإسرائيلية قنبلة حارقة فوق منطقة هورا، بين بلدتي كفركلا وديرميماس، تسببت في اندلاع النيران .

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين".

وكانت قوة إسرائيلية قد أقدمت فجر اليوم على نسف منزل غير مأهول في محيط منطقة الرندة عند أطراف بلدة عيتا الشعب.

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.