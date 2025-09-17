محافظ القليوبية يناقشة خطة المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.

جاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لخطة العمل والمشروعات الجارية بمختلف القطاعات داخل المحافظة وبهدف وضع التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية بما يحقق رضا المواطن القليوبي.

في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة للحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب والانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة مع التركيز على سلامة الأبواب والشبابيك والإضاءة والأسلاك الكهربائية والتأكد من تثبيت البوابات الحديدية وإزالة الزجاج المكسور وعزل مناطق الصيانة والبناء عن أماكن تواجد الطلاب،

كما شدد على أهمية توزيع الكتب المدرسية منذ اليوم الأول للدراسة وتوفير عمالة كافية داخل المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة لإزالة الباعة الجائلين والقمامة والإشغالات المحيطة بالمدارس بالتنسيق مع مديرية الأمن، مع التأكيد على انتظام حركة المواصلات وضبط أسعار التذاكر وتكثيف الحملات الأمنية أمام مدارس الفتيات للحد من أي مضايقات قد يتعرضن لها.

كما تناول الاجتماع مناقشة ملف النظافة ورفع المخلفات، حيث شدد المحافظ على أن تحسين البيئة يمثل أولوية قصوى، موجهًا بضرورة تكثيف حملات النظافة العامة ورفع التراكمات بشكل فوري وعلى مدار الساعة بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الحضاري داخل المدن والقرى، وأوضح أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لإدارة منظومة المخلفات الصلبة في مدينتي شبرا الخيمة والخصوص لمدة عشر سنوات بعد إجراء مناقصة عامة والتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية بما يمنح الشركة الفرصة للاستثمار وشراء معدات وآليات جديدة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، وجه المحافظ بالتعامل بحزم مع جميع أشكال التعديات وتنفيذ الإزالة في المهد دون تهاون خاصة على حرم الطريق الزراعي الذي يشهد بعض المخالفات مثل معارض السيارات وأعمال التشوين، مشدداً على أن أي تقصير في هذا الملف غير مقبول وأن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الدولة من الثوابت.

أكد المحافظ على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير لكونها تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، وفي هذا السياق أوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإيجار القديم حيث تم الانتهاء من الحصر الكامل للعمارات السكنية ويجري حاليًا التصنيف النهائي لها وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والقرب من الخدمات.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة، حيث تم تعديل تخصيص قطعة أرض بقرية أكياد دجوى التابعة لمركز طوخ لإقامة ملعب ومنشآت رياضية تخدم شباب القرية، كما تمت الموافقة على تعديل قرارات تخصيص قطع أراضٍ في مركز كفر شكر لإقامة دار لرعاية السيدات المسنات بلا مأوى، وكذلك تخصيص عدد من الغرف بمبنى حي غرب شبرا الخيمة لصالح هيئة قضايا الدولة، .

كما تم تخصيص ثلاث قطع أراضٍ لإقامة منافذ توزيع منتجات غذائية لصالح جهاز مستقبل مصر لدعم جهود الدولة في توفير السلع للمواطنين، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد الباري قاسم على مدرسة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحيات شهداء الوطن.

وفي ختام الاجتماع، دعا محافظ القليوبية جميع الأجهزة التنفيذية إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون والتنسيق المستمر فيما بينهم بما يضمن سرعة حل مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مع التأكيد على تعزيز قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين لتحقيق أكبر قدر من الشفافية وبناء الثقة المتبادلة بين المواطن والمسؤول.