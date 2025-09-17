مديرة إعلام أوتشا: الوضع في قطاع غزة كارثي ويتفاقم يوما بعد يوم

قالت غالية سيفو مديرة الإعلام والتواصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنّ الوضع في قطاع غزة كارثي ويتفاقم يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن سكان القطاع، لا سيما النساء والأطفال، يواجهون جوعًا شديدًا ونقصًا حادًا في الرعاية الصحية الأساسية.

وأضافت في تصريحاتها لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 48 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين تم تسجيل أكثر من 1779 حالة تهجير قسري، في ظل انهيار شبه تام للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، التي باتت غير قادرة على تلبية احتياجات السكان.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال تعرقل بشكل متكرر وصول المساعدات الإنسانية، وتمنع مرور القوافل الإغاثية دون مبررات واضحة، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين.

وأشارت إلى مضيفة أن المستشفيات، مثل مستشفى القدس، تستقبل يومياً مئات الحالات، في وقت يعجز فيه العديد من المرضى عن الحصول على العلاج اللازم، بينهم أطفال يعانون من أمراض مزمنة وتشوهات جسدية، واصفة ما يحدث بأنه "تجويع ممنهج ومقصود"، مطالبة بحلول واسعة النطاق وبتسهيل عمل منظمات الإغاثة على الأرض.

أما على مستوى المنطقة، فأكدت سيفو أن أوتشا تعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة في بؤر الأزمات بالشرق الأوسط، مثل اليمن وسوريا ولبنان، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها، لكنها نبهت إلى التحديات المتزايدة، وعلى رأسها تعنت الاحتلال، وانتهاكه المواثيق الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني.