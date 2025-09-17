تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الأربعاء تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أغسطس الماضي تراجع بنسبة 8.5% إلى ما يعادل 1.307 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 3.4% إلى ما يعادل 1.429 مليون وحدة سنويا خلال يوليو/تموز الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 4.1% إلى ما يعادل 1.370 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 1.428 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه قالت وزارة التجارة الأمريكية إن عدد تراخيص البناء تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.7% إلى ما يعادل 1.312 مليون وحدة سنويا بعد تراجعه بنسبة 2.2% إلى ما يعادل 1.362 مليون وحدة في يوليو/تموز وفقا للبيانات المعدلة.

وتُعتبر تراخيص البناء مؤشرا إلى الطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد التراخيص بنسبة 1.2% إلى ما يعادل 1.370 مليون وحدة سنويا، مقابل 1.354 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.