محافظ أسيوط: لا نسمح بتعطيل مشروعات حياة كريمة أو تأخير استفادة المواطنين

ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، إلى جانب بحث التحديات والمعوقات التي تواجه بعض الأعمال، ووضع حلول عاجلة لتذليلها، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي أحمد مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات المبادرة، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي الهيئات والقطاعات، وممثلي شركات المرافق، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، وعدد من قيادات الوحدات التنفيذية، وسوزان محمد منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات المختلفة، ونسب الإنجاز بكل مشروع، والأعمال المتبقية، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، فضلا عن مناقشة موقف المشروعات التي تواجه تحديات فنية أو إجرائية، وتحديد الإجراءات المطلوبة لدفع العمل بها، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تكامل الأعمال وعدم تأخر أي مشروع نتيجة ارتباطه بتنفيذ مشروع آخر.

وتناول الاجتماع، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والأبنية التعليمية، والمجمعات الخدمية والزراعية، والمنشآت الصحية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية والخدمات، مع مراجعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ومناقشة الأعمال المتبقية بالمشروعات التي اقتربت من الانتهاء؛ تمهيدا لدخولها الخدمة في أقرب وقت.

ووجه اللواء محمد علوان، بسرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لحل المشكلات الفنية والإجرائية التي تعوق التنفيذ، مع ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والأحياء والقرى بمواقع المشروعات، ورصد أي معوقات على الطبيعة والتعامل معها فورا.

وأكد عدم السماح باستمرار أي مشكلة يمكن حلها من خلال التنسيق المباشر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المنفذة.

وشدد المحافظ، على عرض أي مشكلات تتطلب تدخلا على مستوى المحافظة بصورة عاجلة، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مع تحديد المسئوليات بوضوح والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، وعدم السماح بتعطيل المشروعات أو تأخير استفادة المواطنين من الخدمات التي تستهدف المبادرة الرئاسية توفيرها وتحسين جودتها.

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ جميع الأعمال، وسرعة تلافي أي ملاحظات قبل دخول المشروعات الخدمة، إلى جانب الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع مخلفات التنفيذ من محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها، وتهيئة المواقع بالشكل اللائق، بما يتناسب مع أهمية المشروعات وحجم ما تقدمه للمواطنين.

وأوضح اللواء محمد علوان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف، وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ، على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة الحالية، ووضع توقيتات واضحة ومحددة للانتهاء من الأعمال المتبقية، خاصة المشروعات التي حققت نسب تنفيذ متقدمة، والعمل على دخولها الخدمة والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن.