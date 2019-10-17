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رونالدينيو يخوض مباراتين وداعيتين في كولومبيا

وكالات
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 2:57 ص | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 2:57 ص

يلعب النجم البرازيلي رونالدينيو مباراتين وداعيتين في كولومبيا الأولى في العاصمة بوجوتا ثم في كالي.

المباراة الأولى لرونالدينيو ستكون في بوجوتا ويرتدي القميص رقم 10 لفريق سانتا فيه أمام أتليتكو ناسيونال على ملعب إل كامبين مساء 17 أكتوبر.

ثم يخوض لاعب ميلان وبرشلونة السابق مباراة أخرى مرتديا قميصي ديبورتيفو كالي وأمريكا دي كالي في العشرين من الشهر ذاته.

ولم يتأثر الساحر البرازيلي البالغ 39 عاما بمشاكله في البرازيل التي أدت لسحب جواز سفره، بسبب حكم صادر ضده نتيجة مخالفات لشركته العقارية، إذ وصل إلى كولومبيا وعقد مؤتمرا صحفيا ليلة المباراة.

وسبق لجناح باريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن خاض 4 مباريات في كولومبيا كلاعب منها 3 في بوجوتا وواحدة في ميديلين.


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