وزير التموين ومحافظ البحيرة يضعان حجر الأساس للمشروع التجاري لشركة MWS بالمنطقة اللوجستية بدمنهور

قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوضع حجر الأساس للمشروع التجاري لشركة MWS لتطوير الإستثمار التجاری، والمقام على مساحة 26 فدان وبحجم استثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه.

ويتكون المشروع من منطقة لسوق الجملة، ومخازن وثلاجات، ومنطقة ترفيهية وملاعب وحمامات سباحة، ومنطقة خدمات، وهو ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور على الطريق الزراعي السريع والمقامة على مساحة 96 فدان لتخدم أكثر من 10 مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات تقدر بـ 10 مليار جنية ومن المتوقع زيادتها، مما سيساهم في جذب الإستثمارات وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة أكثر من 75 % منها لأبناء المحافظة.

هذا وقد قدم وزير التموين التهنئة لأهالي البحيرة بهذا المشروع مؤكداً أنه سيعود بالإيجاب على جميع المواطنين مشيرا أن إختيار تلك المنطقة تم بعد عدة دراسات نظراً لموقعها المتميز حيث ستعمل على تقليل تكلفة النقل والمحافظة على جودة تداول المنتجات وتقليل الفاقد منها، خاصة المنتجات الغذائية مما سيعمل على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة وعادلة، مشيراً إلى أن جميع الأعمال التي تتم بالمنطقة يتم تنفيذها وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجيا العالمية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بإستخدام أحدث النظم والمستويات.

وفى نهاية كلمته قدم الوزير التهنئة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة متمنياً لمصرنا الغالية دوام التقدم والنجاح والبناء

وفى كلمته وضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن المنطقة تم تقسيمها إلى 3 قطاعات، تسير الأعمال بها على قدم وساق، مشيراً إلى أن هناك تكامل وتنسيق كامل بين جميع المطورين والمنفذين للمشروعات بالمنطقة، كما أن المنطقة تم إختيارها بعناية فائقة لتكون محور إرتكاز للنشاط، مؤكداً على أن محافظة البحيرة كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التي يقوم بها الجهاز على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ عدد 18 مشروعا بعدد 11 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليار جنيه توفر 300 ألف فرصة عمل.

وفى كلمته أكد محافظ البحيرة أن المنطقة اللوجيستية صرح جديد من صروح الاقتصاد المصري والذي جاء بالتعاون المثمر بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة وجهاز التجارة الداخلية والتي ستضم أسواقاً تجارية وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم وأسواق ومراكز خدمة وملاعب رياضية وإستراحات ومستلزمات معيشية ومناطق ترفيهية للعاملين على مساحة إجمالية 96 فدان لخدمة أبناء المحافظة و6 محافظات مجاورة ، كما يتواجد مناطق تسويقية وترفيهية متميزة، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة ستحدث طفرة تنموية واقتصادية سيشعر بها جميع مواطنى المحافظة وتساهم المساحة والرقعة الزراعية التى تبلغ 1.7 مليون فدان فى خدمة تلك المشروعات بتوفير المحاصيل الغذائية الطازجة بأسعار اقتصادية.