وزير الري بجنوب السودان لـ«الشروق»: نسعي للاستفادة من تجربة مصر بالزراعة

مناوا بيتر: ملف إعادة تأهيل محطات الكهرباء ضمن مباحثاتي في القاهرة .. و أدعو المستثمرين المصريين للعمل في جوبا



وصل وزير ري جنوب السودان، مناوا بيتر إلى القاهرة أمس الجمعة، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، بناءً على دعوة رسمية من نظيره المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير ري جنوب السودان، مناوا بيتر في تصريحات لـ "الشروق"، إن الزيارة تستغرق ما يقرب من أسبوع، معرباً عن سعادته بزيارة مصر.

وأوضح بيتر أنها تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، لاسيما عقب نجاح الزيارة الأخيرة لوزير الري المصري إلى جوبا.

وأضاف بيتر أنه عقب زيارة وزير الري المصري إلى جوبا الشهر الماضي، ولقاءه بالرئيس سيلفاكير ميارديت، تم بحث تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي ستعقد في القاهرة، وفي إطار ذلك سألتقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتأكيد على استعداد جوبا للمشاركة بها، فضلاً عن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وجوبا.

وأكد وزير ري جنوب السودان على أهمية الإستثمار المصري في بلاده، وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مناشداً المستثمرين المصريين للعمل بها لاسيما عقب إنتهاء الحرب واتفاق جميع أطياف القوى السياسية على عدم العودة للحرب مجدداً والإصرار على تنفيذ اتفاق السلام المنشط، الذي تدعم تنفيذه القيادة السياسية المصرية وقدمت له الدعم السياسي واللوجيستي، موضحاً أن الدفعة الأولى للقوات الموحدة سيتم تخرجها خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار بيتر إلى أنه من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي لبحث تعزيز التعاون في مجال الري والموارد المائية، ودعم مصر لبلاده للحد من خطر الفيضانات لاسيما عقب تضرر ما يقرب من مليون شخص خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجسر الجوي لتقديم المساعدات التي أرسلتها مصر لبلاده مؤخراً.

وأوضح أنه عقب انتهاء فعاليات أسبوع القاهرة للمياه من المقرر أن يلتقي أيضاً بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لبحث إعادة تأهيل العديد من محطات الكهرباء في بلاده التي دمرتها الحرب الأهلية، كما سألتقي بوزير الزراعة السيد القصير، لبحث كيفية الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لاسيما أن جنوب السودان لديها 65 مليون فدان مؤهلة للزراعة ولكن المزروع منها 200 ألف فقط.