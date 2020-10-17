شاب يبني صنما للرئيس الأمريكي ليعبده ويتوفى حزنا على إصابة ترامب بكورونا

تصدرت عناوين الصحف الهندية، قصة وفاة شاب متأثر حزنا لإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد، والذي شُفي منه لاحقا، وذلك بعد سنين أمضاها الشاب الهندي فى عبادة صنم صنعه لترامب في فناء منزله.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ظهر الشاب الهندي باسا كريشنا، منذ أسبوع إبان أنباء إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا، في مقطع مصور عبر "فيسبوك" وهو يبكي ويطلب من الجميع الصلاة من أجل ترامب الذي يعتبره إلهه.

ويقول فيغات باكا ابن عم الشاب، إن قريبه الذي يقيم بقرية في ولاية تلنغانا جنوب الهند، اعتنق ديانته الجديدة منذ 4 سنوات حين زاره ترامب ذات يوم بالمنام، وأخبره بأن منتخب الهند في لعبة الكريكيت سيهزم نظيره الباكستاني، باليوم التالي وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف باكا، أن قريبه بنى تمثالا بالحجم الطبيعي لترامب بفناء منزله وأصبح يأدي له ساعتين من الصلاة كل صباح على غرار الصلوات المتعارف عليها لدى الهندوس حيال آلهتهم.

وتابع باكا، أن الكثيرين كانوا يظنون الرجل مجنونا، ولكنه ظل يتعامل بطريقة طبيعية مع الجميع.

وقال فينيلا، عمدة القرية التي يقطن بها الشاب، إن كريشنا حاول إبان زيارة ترامب للهند التواصل مع السفارة الأمريكية ليلتقى معبوده الخاص إلا أنه لم يستطع تحقيق ذلك.

وقال باكا، إن قريبه كان يخصص كل يوم جمعة ليصوم تعبدا لترامب.

وقام باكا، يوم الجمعة الماضي، بالصيام تماما عن الطعام والشراب حزنا على ترامب، ورغم تعافي ترامب إلا أن كريشنا توفي بسكتة قلبية الأحد الماضي تاركا ورأه طفل عمره 7 سنوات.