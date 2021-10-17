فيديو- الكاف يشيد بتصديات الشناوي في النسخة الماضية لدوري الأبطال

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أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بتصديات محمد الشناوي، حارس وقائد النادي الأهلي، خلال النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي للكاف مقطع فيديو لأفضل التصديات التي قام بها محمد الشناوي في النسخة الماضية لدوري الأبطال، والتي كانت أحد أسباب تتويج الفريق الأحمر بالنجمة العاشرة.

وساهم الشناوي في التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا في أخر نسختين، ونجح في الفوز بهم على حساب نادي الزمالك في نسخة 2020، وأمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النسخة الماضية.

وغاب محمد الشناوي عن أول مباراة للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة والتي كانت أمام الحرس الوطني، وأنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ورفض الأهلي جميع العروض التي حصل عليها محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرا لدوره الهام مع الفريق الأحمر داخل وخارج الملعب.