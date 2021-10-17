زوج البريطانية المسجونة في إيران نازانين زاغاري ينتقد تعامل لندن مع قضية زوجته

انتقد زوج الإيرانية البريطانية المسجونة نازانين زاغاري راتكليف، تعامل الحكومة مع قضية زوجته، قائلا إنها "لا تتعامل مع المشاكل حتى تصبح أزمات".

وقال ريتشارد راتكليف إنه عقد اجتماعا حول الاستراتيجية مع وزارة الخارجية يوم أمس الجمعة حيث كان قلقا بشأن استئناف زوجته خلال الخريف، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي اليوم التالي، وبالصدفة أبلغت نازانين زاغاري راتكليف بأن استئنافها قد رُفض، مما يعني أنه يمكن الآن إعادتها إلى السجن في أي وقت لقضاء عقوبة السجن لمدة عام بالإضافة إلى حظر السفر لمدة سنة بتهمة "نشر دعاية ضد النظام".

وقال راتكليف إنه حث الحكومة على اتخاذ إجراءات أسرع بشأن محاولة إعادة زاغاري راتكليف إلى بلادها في اجتماع يوم الجمعة لأنه يشعر بالقلق إزاء نتيجة استئنافها.

ورفض القضاء الإيراني الاستئناف الأخير لنازانين زاغاري .

وقالت توليب صديق، النائبة عن حزب العمال البريطاني، إن الحكم الصادر على نازانين زغاري راتكليف بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى حظر السفر لمدة عام "تم تأييده دون جلسة استماع في المحكمة".

وحثت نائبة البرلمان عن دائرة هامبستيد وكيلبورن الانتخابية رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته على التدخل في القضية.

وقالت توليب صديق: "هذا خبر آخر محبط لناخبتي وعائلتها والملايين الذين يهتمون بها حول العالم. إن مواجهة نازانين للعودة إلى السجن بعد المحنة التي مرت بها لا يقل عن كارثة".

وأضافت: "يبدو أنه في كل مرة نتجرأ فيها على الأمل في إخلاء سبيل نازانين قريبا، تحدث انتكاسة مروعة أخرى تجعل الحرية بعيدة عن الأفق. من الواضح أن ما يفعله رئيس الوزراء أيا كان لتحرير نازانين لا يجدي نفعا".