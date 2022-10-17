سويسرا تشهد تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم هذا الشهر

من المتوقع أن يتوجه الكثير من عشاق السكك الحديدية إلى سويسرا في وقت لاحق من أكتوبر، ليشهدوا تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم، وذلك عبر جبال الالب السويسرية.

وتعتزم سكك حديد "ريشن" السويسرية في 29 أكتوبر، تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، في رحلة تستغرق مدتها ساعة، تسير على طول ممر "ألبولا" الشهير، بين المناظر الطبيعية في منطقة "جراوبوندين" لمسافة 25 كيلومترا تقريبا.

وتتطلب العملية، التي تعد في حد ذاتها إنجازا هندسيا للسكك الحديدية، 7 من سائقي القطارات و21 فنيا، لتشغيل ما يصل إلى 100 من العربات على خطوط سكك حديدية جبلية ضيقة ذات منحنيات وعرة.

ويمر مسار خط "ألبولا" (الذي يمتد من بريدا إلى ما بعد فيليسور بقليل)، والتابع لقائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، عبر 48 جسرا و22 نفقا.