جيش الاحتلال الإسرائيلي: المرحلة المقبلة للحرب قد تخالف التوقعات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواته تستعد للمرحلة التالية من حملته على قطاع غزة، لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيشت: "نستعد للمراحل التالية من الحرب، لم نذكر ما ستكون عليه، الجميع يتحدث عن الهجوم البري، قد يكون شيئا مختلفا"، وفقا لشبكة "الجزيرة".

أما دانيال هاغاري -وهو متحدث عسكري آخر- فأوضح أن وضع قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع سيكون "قضية عالمية" مطروحة للنقاش الدولي.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل، قال هاغاري "لدينا كل التصورات النهائية".

وأضاف "يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر، هذه أيضا قضية عالمية: كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".