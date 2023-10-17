الجارديان: زيارة بايدن المرتقبة لإسرائيل تأتي في وقت حرج

أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل، غدا الأربعاء، تأتي في "وقت حرج" على خلفية احتدام الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر التقرير، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي خلال زيارته برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتانياهو، موضحا أن الاجتماع سوف يتناول الأوضاع الحالية في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، طبقا لما ذكره وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن.

وأوضح التقرير، كذلك أن تلك الزيارة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن انفلات الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكية أعلن عن زيارة بايدن لإسرائيل في وقت يتفاقم فيه الموقف الإنساني في القطاع في ظل توقعات بقيام إسرائيل بهجوم بري كاسح.

وأشار المقال إلى تصريحات بلينكن اليوم الثلاثاء بعد مباحثات مع رئيس وزراء إسرائيل وعدد آخر من كبار المسئولين الإسرائيليين استمرت قرابة سبع ساعات والتي قال فيها إن زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل تأتي في وقت عصيب ليس فقط للمنطقة ولكن للعالم بأسره.

وأضاف وزير خارجية أمريكا أن الجانب الإسرائيلي سوف يخبر بايدن خلال الزيارة عن أهداف الحرب التي تنوي إسرائيل شنها على غزة وكيفية تنفيذ العمليات العسكرية هناك.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي التي يؤكد فيها موقف الولايات المتحدة بشأن أهمية توفير ممرات آمنة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني في غزة.