نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة لقاءات «اعرف حقوقك... وواجباتك»، التي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهيئة الرقابة الإدارية في مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 19 أكتوبر 2023.

وأوضح بيان أصدره الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللقاء شارك فيه 120 من العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشئون المالية، والموارد البشرية والمخازن، والعاملين بالهيئات الشبابية والرياضية من محافظة دمياط، إضافة إلى نظرائهم من محافظات الدقهلية، والشرقية، والسويس.

وأضاف الشاذلي أن هذه النسخة ستناقش عددا من الموضوعات، من بينها المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء القانون، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وجهود الدولة في مجال مكافحة الفساد، والإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، وقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، ولائحة المخازن.