سرايا القدس تعلن قصف مستوطنات غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، دوي صفارات الإنذار في بلدة نير عام ومدينة سديروت في غلاف قطاع غزة، فيما أكدت "سرايا القدس" إطلاق رشقة صاروخية نحو المستوطنات الإسرائيلية.



وقالت "السرايا" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "قصفنا سديروت ونير عام ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية".

وفي وقت لاحق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب سماع صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، اعترضت المقاتلات الإسرائيلية صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الــ376، حيث واصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع، ونسف مربعات سكنية وفجر المنازل لدفع قاطنيها إلى النزوح القسري؛ وتتواصل عمليات الهدم والقصف المكثف لمنطقة جباليا وشمال القطاع.

ولليوم الـ12 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصاره على شمال غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك ويتنقل من خلال الشوارع العامة أو الفرعية في محاولة لاستمرار تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين مازالوا ثابتين في ببيوتهم وفي مراكز الإيواء.