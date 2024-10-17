السعودية: إعدام سوري حاول تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة

نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام الصادر بحق سوري أدين بتهريب أقراص الأمفيتامين المخدر إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إن سوري الجنسية أقدم على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدر إلى المملكة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2024 الى 194 شخصا بينهم ستة نساء، بعد نفذت العام الماضي 121 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.