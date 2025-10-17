اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، وذلك تطبيقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة لتعديل تعريفة الركوب أخذت في الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات لضمان العدالة بين المواطنين والسائقين. كما تم تنسيق التعريفات لخطوط السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة بين جميع الخطوط التي تربط محافظة الجيزة بالمحافظات الأخرى.

وكلف المحافظ جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة، والتأكد من نشرها وتعليقها في أماكن واضحة للمواطنين والسائقين.

وشدد على ضرورة وضع الملصقات الخاصة على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، والتي تتضمن خط السير والأجرة المقررة وفق الزيادة الجديدة، لضمان عدم زيادة التعريفة بشكل منفرد أو تقسيم خطوط السير.

كما وجه المحافظ جميع الجهات المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للمواطنين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة، وفرض غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ لتلقي البلاغات المتعلقة بالتعريفة الجديدة: 33465048 - 33465046 وخدمة الواتساب: 01016050453.