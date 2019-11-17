الشرطة البريطانية تحقق في مزاعم بالتزوير الانتخابي قبل انتخابات ديسمبر

تحقق الشرطة البريطانية في مزاعم بالتزوير الانتخابي بعدما اشتكى سياسي معارض من أن حزب المحافظين المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون حاول إقناع مرشحي حزب منافس بالانسحاب من الانتخابات العامة التي تجرى الشهر المقبل.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس السبت: "تلقى النواب البرلمانيون زعمين (اثنين من المزاعم ) بالتزوير الانتخابي وسوء التصرف على صلة بانتخابات 2019 العامة".

وأضافت الشرطة: "فريق استقصائي خاص من النواب البرلمانيين مسؤول عن التحقيق في كل هذه المزاعم الجنائية".

وقال: "جاري تقييم المزعمين حاليا"، مضيفة أنها لن تعلق قضايا فردية.

ونشر تشارلي فالكونر، العضو بمجلس اللوردات عن حزب العمال، خطابا يطلب فيه من الشرطة التحقيق في تقارير مفادها أنه تم التقرب من مرشحي حزب بريكست في محاولة لإقناعهم بسحب ترشيحاتهم.

وذكر فالكونر أن محاولات حزب المحافظين "تثير تساؤلات جادة بشأن نزاهة" الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر ويمكن أن تخرق قانون الانتخابات.

ورفض جونسون المزاعم بتقديم عروض توظيف ووصفها بـ"الهراء" أمس الجمعة.

وكان زعيم حزب بريكست، نايجل فاراج قد قال أمس الأول الخميس إنه يفكر في الإبلاغ عن مخاوفه للشرطة.

وقال فالكونر فى تصريحات لشبكة " بي بي سي"، اليوم السبت، إنه شاهد لقطات لمرشحة حزب بريكست آن ويديكومبي وهي تقول إن أحد العاملين بمكتب جونسون وعدها بضمها إلى فريق التفاوض المكلف بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حالة انسحابها من سباق الانتخابات.

وأضاف فالكونر أن مثل هذه الإغراءات يمكن أن تكون "جريمة وممارسة فاسدة في الانتخابات، ويمكن أن تؤدي إلى إبطال الانتخابات".

وتابع فالكونر قائلا: "من وجهة نظري، يبدو أن ما يحدث هو أن المحافظين ربما يتجاوزون القانون الانتخابي للفوز في هذه الانتخابات".

ولم يعلق فاراج وجونسون على الفور على بيان الشرطة.

وقال فاراج إنه لا يلوم جونسون شخصيا ولكن اتهم مستشارا بارزا بـ"استدعاء مرشحينا (من حزب بريكست) وعرض عليهم وظائف في حال انسحبوا".