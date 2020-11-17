 حبس عاطل قتل خالته لسرقة مصوغاتها الذهبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 1:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

حبس عاطل قتل خالته لسرقة مصوغاتها الذهبية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 1:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 1:00 م

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل خالته بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية فى بولاق الدكرور.

وأسند النيابة للمتهم، تهمة القتل والسرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمرورة بأذمة مالية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات.

وكشفت التحقيقات عن تورط ابن شقيقتها فى ارتكاب الجريمة، لسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه واستعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك