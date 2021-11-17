قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تعتقد أن إيران زادت مخزوناه من اليورانيوم المخصب بمستوٍ عالٍ في انتهاكٍ للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الوكالة الدولية أخبرت الدول الأعضاء في تقريرها السري الفصلي، اليوم الأربعاء، أن إيران لديها ما يُقدر بحوالي 17.7 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه النسبة تمثل زيادة عما كانت عليه 8 كيلوجرامات في شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الوكالة ومقرها في فيينا أنها لا تزال غير قادرة على التأكد من الحجم الحقيقي لليورانيوم الإيراني المخصب بسبب "القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الأمم المتحدة".