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إبراهيم عيسى: محمد حسان وحسين يعقوب شكّلا وعي المصريين أيام حكم مبارك

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

نشر في: الأربعاء 17 نوفمبر 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:17 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشايخ السلفيين محمد حسان وحسين يعقوب ورفاقهم تغلغلوا في كل أنحاء المجتمع المصري وكانوا ينعمون بالحماية الشديدة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، قائلا: «هؤلاء السلفيين شكلوا الوعي المصري في 30 سنة أو تُرك لهم تشكيل الوعي في سنوات مبارك».


وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، أن جماعة الإخوان كانوا يسيطرون على كل النقابات خلال حكم الرئيس مبارك ومتغلغلين في التعليم حتى الآن، مؤكدا أنه مع عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحنا أمام محاولة حقيقية لإنقاذ مصر من التطرف والإرهاب.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن عهد الرئيس الراحل حسني مبارك لم يشهد مواجهة حقيقية للفكر المتطرف، كما طالب في سياق آخر بحاجتنا لقرار سياسي حكيم يمنع زيادة رسوم الخدمات في ظل التضخم العالمي الحالي.

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