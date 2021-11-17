المغرب تعبر إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

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واصل المنتخب المغربي العلامة الكاملة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وتغلب على ضيفه الغيني 3 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الاخيرة من مباريات المجموعة التاسعة.

وحقق منتخب المغرب فوزه السادس على التوالي في إنجاز لم يحققه أي فريق أخر على مستوى جميع المجموعات العشر للتصفيات.

وأكد منتخب المغرب أحقيته في التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة.

وتوقف رصيد غينيا عند أربع نقاط في المركز الثالث. وتقدم ريان ماي بهدف للمغرب في الدقيقة 21 من ضربة جزاء ثم عاد مهاجم فرينكفاروزي المجري وسجل الهدف الثاني له ولأسود الأطلسي في الدقيقة 29 وتكفل أيوب الكعبي مهاجم هاتاي سبور التركي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60