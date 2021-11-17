الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة انتشار المخدرات والأسلحة بشارع جرس خليل ببهتيم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نشره أحد الحسابات على "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تضمن استغاثة من انتشار الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء بشارع جرس خليل بمنطقة بهتيم بالقليوبية، زاعماً قيام شخص خارج على القانون بحمل سلاح نارى فرد خرطوش وترويع أهالى المنطقة.

حيث بين الفحص نشوب مشاجرة بين عاطل، ومبيض محارة لهما معلومات جنائية بسبب خلافات الجيرة، وقيام الأول بإطلاق عيار نارى فى الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته ولم يتلق القسم ثمة بلاغات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأول، واقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وبإستدعاء الثاني قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول قام على إثرها الأول بإحضار (فرد خرطوش) وإطلاق عيار نارى فى الهواء (دون حدوث إصابات) وتدخل الأهالى بالمنطقة وتم التصالح والتراضى فيما بينهما دون تحرير ثمة محاضر بهذا الشأن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمواصلة جهودها بالمنطقة لفرض حالة الإستقرار الأمنى حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط العديد من القضايا وكميات متنوعة من المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونيةحيالها.