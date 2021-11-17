العراق: نرفض العودة القسرية للعراقيين المتواجدين على الحدود البيلاروسية

صرحت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو اليوم الأربعاء بأن الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود البيلاروسية، حيث يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية.

وأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين خلال اجتماعها مع سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا على ضرورة "تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية". حسب بيان لوزارة الهجرة والمهجرين.

وقالت إن "الحكومة العراقية أوقفت جميع الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا، حفاظا على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين".

وأضافت: نحن" نرفض العودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج".

من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الأوروبي على "الجهود المبذولة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية الى مدن أوروبا، والإجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية".

وأكد رفض "استخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول الأوروبية، لاسيما المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم أثناء الهجرة غير الشرعية.

ومن المنتظر أن تبدأ طائرة للخطوط الجوية العراقية ظهر يوم غد رحلة إلى بيلاروس لنقل نحو 240 عراقيا عالقين على الحدود البيلاروسية وأبدوا رغبة بالعودة الطوعية للعراق.