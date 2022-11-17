الرئيس الكوبي يبدأ جولة خارجية بحثا عن الطاقة والكهرباء

بدأ الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل اليوم الأربعاء جولة دولية نادرة إلى الجزائر وروسيا وتركيا والصين سعيا للحصول على دعم للجزيرة الشيوعية والتي تضرر اقتصادها بشدة بسبب أزمة جائحة كوفيد-19 العالمية ومشاكل الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تغريدة عبر تويتر لمكتب دياز كانيل جاء فيها :"بعد عامين من تأثيرات كوفيد-19، نعبر المحيط الأطلسي مرة أخرى في جولة مكثفة حيث سنناقش القضايا التي تعتبر ضرورية لأمتنا، والمتعلقة أساسا بقطاعي الكهرباء والطاقة".

وتواجه الجزيرة الكاريبية انقطاعا في الكهرباء منذ شهور مع تعطل محطات الطاقة القديمة وارتفاع تكاليف الوقود وسط ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم. وقال دياز كانيل إن المشكلات تفاقمت بسبب الحظر الاقتصادي الأمريكي الذي استمر ستة عقود.