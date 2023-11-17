 الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجندة محتجزة في غزة بالقرب من مستشفى الشفاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجندة محتجزة في غزة بالقرب من مستشفى الشفاء

تل أبيب/غزة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 11:57 ص
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه انتشل جثة رهينة ثانية بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على موقع "إكس" للتواصل، إنه "تم العثور على جثة المجندة نوعا مارسيانو (19 عاما)، التي اختطفتها حركة "حماس" من المنطقة الحدودية في 7 أكتوبر، وذلك في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وحدد خبراء في إسرائيل هوية جثة مارسيانو، مساء أمس الخميس، بينما لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة وفقا للبيانات الأولية.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إنه انتشل جثة الرهينة يهوديت فايس (65 عاما)، في مبنى مجاور لمستشفى الشفاء.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري أن "إرهابيو حماس" قتلوا الرهينة الإسرائيلية يهوديت فايس" التي عثر على جثتها قرب مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" .

وقال هاجاري مساء أمس الخميس أنّ قوة من الكتيبة 603 التابعة للواء القتالي السابع، عثرت على جثة المختطفة يهوديت فايس، في مبنى قريب من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وعادت بها إلى أراضي دولة إسرائيل،بحسب قناة "أي نيوز 24" الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم العثور أيضا في نفس المبنى على معدات عسكرية وأسلحة من نوع كلاشنيكوف وصاروخ آر بي جي.

كانت حركة حماس، قد اختطفت الرهينة الإسرائيلية من بلدة بارى الحدودية فى 7 أكتوبر الماضي، حسب الصحيفة.

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