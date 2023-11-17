مهاجم الزمالك السابق: زيزو لن يظهر قدراته في طريقة لعب فيتوريا

قال وليد عبداللطيف مهاجم الزمالك السابق، إن هناك تطورًا فنيًا ملحوظًا ظهر على أداء منتخب مصر خلال لقاء جيبوتي، مشيرًا إلى أحمد سيد زيزو لم يقدم الأداء الجيد بسبب الطريقة التي يعتمد عليها روي فيتوريا مع المنتخب الوطني.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا لعب بطريقة 4-1-4-1، وزيزو والنني كان يكملان بشكل جيد خلف الخط الهجومي، وظهرت سرعة الارتداد والتحول من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية".

وتابع: "لدي تحفظ على مستوى زيزو في المباراة، وهو أفضل لاعب داخل مصر، لكن لن يظهر بشكل جيد في وجود صلاح وفي طريقة لعب فيتوريا.. خصوصا مع الاعتماد على الظهيرين عمر كمال وفتوح في الناحية الهجومية أيضًا، وزيزو يحتاج إلى مزيد من الثقة وكنت أتمنى وجوده في الملعب وعدم خروجه لكن الواضح أنه لا يلعب بنفس الثقة والحرية التي يلعب بها في الزمالك".

وأكمل مهاجم الزمالك السابق: "يجب أن يطور زيزو طريقة لعبه مع منتخب مصر، ويزيد هجوميًا داخل منطقة الجزاء، في ظل وجود زحمة في الخط الأمامي، رغم أنه يمتلك قوة بدنية واضحة، لكنه لم يظهر بشكل جيد مع المنتخب".

وواصل: "فوجئت بمشاركة أحمد فتوح أساسيًا، رغم عقوبة نادي الزمالك ضده مؤخرًا، ولكن عمر كمال عبدالواحد كان مفاجأة لأنه كان متوقعًا أن يشارك محمد هاني أساسيًا".

وزاد: "محمد هاني بالتأكيد الأفضل في الظهير الأيمن، وأحمد فتوح هو اللاعب الأفضل في مركز الظهير الأيسر وقدم مستوى جيد".

وأشار إلى أن الحالة البدنية والتأثر بالإجهاد سيكون عاملًا مهمًا في لقاء مصر أمام سيراليون، وفيتوريا لن يقوم بعمل تغييرات كثيرة في التشكيلة إلا حال شكوى أي لاعب من الإصابة أو الإجهاد.

وزاد: "من الوارد أن يبدأ فيتوريا المباراة المقبلة بنفس تشكيل لقاء جيبوتي، ومن الوارد أن يشارك هاني على حساب عمر كمال عبدالواحد".

وأتم: "طارق حامد الأفضل في مركز الديفيندر أمام المساكين، والخبرة ترجح كفته على حساب مروان عطية".