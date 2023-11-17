حسم النادي الأهلي تأهله لنصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة لموسم 2023-2024، بعد فوز فريق المرتبط تحت 18 سنة على نظيره بالزمالك بنتيجة 72-58.

وانتصر فريق مرتبط الأهلي تحت 18 سنة على نظيره بالزمالك بنتيجة 72-58، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات إياب ربع نهائي البطولة.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط بفضل بفوز الفريق الأول في الذهاب بنتيجة 88-61، وفوز فريق المرتبط تحت 18 سنة على نظيره بالزمالك ذهاباً بنتيجة 72-56 وإيابا بنتيجة 72-58.

وبهذا تكون مباراة الكبار بين الأهلي والزمالك التي ستقام مساء اليوم في إياب مباريات ربع نهائي دوري المرتبط على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة مع الفائز من الجزيرة والاتحاد، التي تقام في إطار مباريات ربع نهائي دوري المرتبط.