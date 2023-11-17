بيع جيتار العازف البريطاني إريك كلابتون مقابل 1270 مليون دولار

تصدر جيتار عزف عليه نجم الموسيقى البريطانية إريك كلابتون بينما كان في فريق الروك "كريم"، مزادا للروك أند رول.

وتم بيع الجيتار، نوع جيبسون إس جي الإلكتروني الذي صنع عام 1964، مقابل مليون و270 ألف دولار، لمجموعة جيم إرساي بعدما تصدر مزاد "ورن آند تورن: روك أند رول أيكونيك جيتارز أند ميمورابيليا" مساء أمس الخميس.

وقالت دار المزادات إن هذا أغلى جيتار لكلابتون يباع على الإطلاق في مزاد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.آيه.ميديا).

كما اشتمل المزاد على مفردات أخرى تخص نجوم بريطانيين، بما في ذلك جاكت باللونين الأزرق والأبيض ارتداه سير إلتون جون في الفيديو الموسيقي لأغنيته المفردة "باسنجرز" التي انتجت في عام 1984 والذي بيع مقابل 5200 دولار.

كما بيعت سيارة شيفروليه كورفيت ستنجراي أصلية ترجع لعام 1966 والتي كان يمتلكها ويقودها سلاش عازف الجيتار في فرقة "جانز أند روزس" مقابل 227 ألفا و500 دولار.