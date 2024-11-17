دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، عن قراره بالتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة قائلا إن المحادثة لم تكشف عن أي مؤشر على تحول في أسلوب تفكير بوتينإزاء الحرب على أوكرانيا.

وتعرض شولتس لانتقادات حادة بسبب المحادثة التي استمرت ساعة مع بوتين في أول اتصال مباشر بينهما منذ ما يقرب من عامين، وفق وكالة رويترز.

وجاءت المحادثة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المبكرة التي يواجه فيها المستشار الألماني الذي لا يحظى بشعبية كبيرة تحديا قويا من الشعبويين من اليسار واليمين الذين يطالبون باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وقال منتقدون، ومنهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هذه المكالمة مثلت انتهاكا للتضامن الغربي مع بلاده من أجل مكاسب سياسية محلية.

لكن شولتس قال للصحفيين: «كانت المحادثة مفصلة للغاية لكنها ساهمت في إدراك أمر وهو أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تشهد تغيرا يذكر.. وهذا ليس نبأ جيدا».

وجاءت المحادثة أيضا وسط مؤشرات على تواتر اتصالات مع الكرملين من زعماء متحالفين مع الغرب، حتى مع تحقيق روسيا مكاسب صغيرة ولكن ثابتة في ساحة المعركة بشرق أوكرانيا.

وحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قمة بريكس في روسيا بينما من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قمة أمنية في مالطا العضو في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه قادر على إنهاء الحرب سريعا وعيَن في حكومته بعض الشخصيات الأمنية التي ينظر إليها على أنها أكثر ميلا تجاه موسكو من أسلافهم.