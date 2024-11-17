هابيك: سأرسل صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا إذا انتخبت مستشارا لألمانيا

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي سيترشح عن حزب الخضر لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، اليوم الأحد إنه سيرسل صواريخ كروز "تاوروس" إلى أوكرانيا إذا تم انتخابه مستشارا.

وكان هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار في حكومة المستشار أولاف شولتس الحالية، قد سُئل في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية "إيه آر دي" عما إذا كان سيتخذ موقفا مخالفا لقرار المستشار الحالي بعدم إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

قال هابيك، إنه بصفته وزيرا للاقتصاد كان قد اتخذ قرارات متكررة بشأن توريد الأسلحة. وأضاف: "كان ذلك جزءا من عملي، وكانت تلك بعض من أصعب القرارات التي اضطررت لاتخاذها".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد طلب مرارا من حلفائه أسلحة بعيدة المدى حتى تتمكن القوات الأوكرانية من ضرب مراكز اللوجستيات والقواعد العسكرية الروسية الواقعة خلف الخطوط الأمامية وداخل الأراضي الروسية.

وبرر شولتس قراره بعدم تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس، بأن ذلك سيمكن أوكرانيا من ضرب أهداف في العاصمة الروسية موسكو.

وتقرر رسميا اختيار هابيك ليكون على رأس مرشحي حزب الخضر في انتخابات البرلمان الاتحادي المقبلة حيث وافق 48ر96% من مندوبي الحزب على طلب بهذا الخصوص في المؤتمر الاتحادي للحزب في فيسبادن اليوم الأحد.

وصوت 20 مندوبا فقط (أي 6ر2%) ضد ترشح هابيك وامتنع سبعة مندوبين (91ر0%) عن التصويت.

وفي أعقاب اختياره، صاح هابيك الذي سيخوض الحملة الانتخابية مع زميلته في الحزب وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قائلا: "نحن نقبل خوض الانتخابات".

وتم وصف هابيك في الطلب المقدم بأنه "مرشح من أجل الشعب في ألمانيا، يملك الأداة التي تجعله مستشارا جيدا". ووصف قادة بحزب الخضر هابيك بأنه مرشح للمستشارية.

وقال هابيك نفسه عن هذا الموضوع إنه يود أن يقدم "خطابا صادقا" للشعب.