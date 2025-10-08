قطر تتعادل مع عمان في ملحق تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب قطر مع نظيره العماني سلبيا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لدور الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وخيم التعادل على المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في قطر، حيث فشل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية على حسن المنتخب العماني الذي لعب مباراة غلب عليها الطابع الدفاعي.

وسيتعين على المنتخبين تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المتبقية لهما ضد منتخب الإمارات، الطرف الثالث في المجموعة، وذلك في سبيل المنافسة على الصدارة والتي تؤهل صاحبها مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يلعب الوصيف مرحلة أخرى من الملحق على مستوى القارات.

ويلعب المنتخب العماني مع نظيره الإماراتي يوم السبت المقبل، بينما يتقابل منتخبا قطر والإمارات يوم 14 أكتوبر الحالي.

بدأ المنتخب القطري بضغط فيما مال للتأمين الدفاعي مبكرا، سعيا لعدم تلقي هدف مبكر.

وجاءت المحاولة الأولى عن طريق المنتخب القطري في الدقيقة السابعة بواسطة خوخي بوعلام الذي سدد من ركلة حرة احتسبها الحكم على عبدالله فواز لاعب المنتخب العماني، لكن الحائط البشري أبعد المحاولة.

وسدد بوعلام مرة أخرى في الدقيقة 12 من مسافة بعيدة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس عمان.

وفي الدقيقة 29 اضطر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان لإجراء تبديل مبكر، حيث شارك ناصر الرواحي على حساب جميل اليحمدي بسبب إصابة الأخير.

وأبعد الدفاع العماني محاولة قطرية خطيرة في الدقيقة 35 عن طريق أكرم عفيف، بعد كرة عرضية تهيأت له داخل منطقة الجزاء لتتحول الكرة إلى ركنية.

ومن اعتماد عمان على الهجمات المرتدة، جاءت محاولة أرشد العلوي الذي أرسل كرة طولية إلى ناصر الرواحي في الدقيقة 43 لكن اللاعب فشل في السيطرة على الكرة لتذهب إلى دفاع قطر.

ومع الدقيقة 49 في بداية الشوط الثاني أهدر نجم قطر أكرم عفيف، والمرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا، فرصة محققة بعدما توغل بسرعته في دفاع عمان، لينفرد بالحارس لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وأضاع زميله إدميلسون فرصة أخرى في الدقيقة 51 بعد مجهود فردي، حيث تصدى إبراهيم المخيني للتسديدة.

وسدد عصام الصبحي على مرمى قطر، لكن الدفاع أبعد الكرة في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة إصابة جديدة لكن هذه المرة في صفوف المنتخب القطري، ليخرج خوخي بوعلام ويشارك بدلا منه لوكاس مينديز في الديقة 64.

واقترب منتخب قطر من التسجيل في الدقائق الأخيرة، لكن المحاولات لم تسفر عن جديد أبرزها رأسية بيدور مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد البديل مونتاري ركلة مقصية من على خط منطقة الجزاء لكن الكرة لم تمثل خطورة حقيقية في الدقيقة 80.

واستمرت المحاولات القطرية بحثا عن كسر التعادل، بينما تراجع منتخب عمان لتأمين النتيجة، وتراجع أيضا اعتماده على الهجمات المرتدة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .