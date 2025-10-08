قطر توافق على اتفاقية الربط السككي مع السعودية

• في إطار دعم التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز منظومة البنى التحتية المشتركة بين دول مجلس التعاون..

وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع اتفاقية الربط السككي مع السعودية، في خطوة جديدة ضمن مسار تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية المشتركة.

جاء ذلك بحسب بيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي.

وأشار البيان إلى أن الموافقة تأتي في إطار دعم التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز منظومة البنى التحتية المشتركة بين دول مجلس التعاون.

ويمتد مشروع السكك الحديدية الخليجية بطول يقارب 2117 كيلومترا، ويربط السعودية بدول الخليج الأخرى، على أن يستكمل العمل به بحلول عام 2030، وفقا لخطة مجلس التعاون الخليجي.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، أكد في تصريحات سابقة أن المشروع يمثل "نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي"، مشيرا إلى أنه سيشكل ركيزة مهمة لمرحلة اقتصادية جديدة تشهدها دول المجلس في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمار والتنقل بين دول الخليج، وتطوير شبكة نقل حديثة تربط الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية وتقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي.