 الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب بمناسبة التأهل لكأس العالم: أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 9:23 م القاهرة
الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب بمناسبة التأهل لكأس العالم: أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين


نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 9:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 9:04 م

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكتب عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام».

وأضاف: «وأدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم. أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها. تحيا مصر».

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 23 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو.

