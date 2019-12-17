وزير المالية: شباب منتديات العالم سفراء لمصر في بلادهم



أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المنعقدة خلال هذه الأيام بمدينة شرم الشيخ.

وقال في تصريحات لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، صباح الثلاثاء، إن «منتدى شباب العالم يخلق حالة حوارين بين شباب من مختلف الثقافات والبلاد والجنسيات»، مشيرًا إلى أهمية هذا الأمر بالنسبة للشباب المصري وللعالم كله.

وأضاف أن «هؤلاء الشباب عندما يغادروا إلى بلادهم، يكونوا بمثابة سفراء للمنتدى ولمصر أيضًا»، موضحًا أن «منتديات الشباب مهمة أيضًا للدولة المصرية لأنها تقدم الشباب الواعد الذي من الممكن الاستفادة منه في تقدم الصفوف وتولي القيادة».

وأوضح أنه «يتم خلال جلسات منتدى شباب العالم مناقشة موضوعات الساعة، من خلال شخصيات عالمية وإقليمية تتحدث، ويستمع لها الشباب، ويتحاور معها».

وانطلقت مساء السبت الماضي، الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.