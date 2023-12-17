سرايا القدس: استهداف 3 آليات إسرائيلية وإصابة عدد من جنود الاحتلال في حي الشيخ رضوان

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إصابة عدد من جنود الاحتلال واستهداف 3 آليات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان.

وصرحت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد: «خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة موقعين بهم إصابات محققة، واستهدفوا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف (التاندوم) في محور التقدم بحي الشيخ رضوان».

وفي وقت سابق، قالت الحركة إن عناصرها خاضوا فجر اليوم، اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 جنود، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد، مؤكدة أن عناصرها تمكنوا من إيقاع عناصر القوة بين قتيل وجريح، في محور حي الشجاعية.

وذكرت أنها قصفت الحشود العسكرية في جحر الديك وشرق المغازي والشركة الهندسية بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ولفتت إلى استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي، في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام».

وأشارت إلى أن عناصرها دكوا تجمعًا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة بهم.

وأفادت بأنها قصفت التجمعات العسكرية لجنود الاحتلال في محور التقدم بيت لاهيا، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وأضافت أن «عناصرها خاضوا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس، وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته».