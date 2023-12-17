 صحة مطروح: تنظيم قافلة طبية مجانية تضم 5 تخصصات مختلفة بمنطقة شماس - بوابة الشروق
الأحد 17 ديسمبر 2023 10:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحة مطروح: تنظيم قافلة طبية مجانية تضم 5 تخصصات مختلفة بمنطقة شماس

أحمد سباق
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 10:03 م

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر تنظيم قافلة طبية مجانية تضم 5 تخصصات مختلفة بمنطقة شماس غرب المحافظة، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، غدا الأثنين وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة الطبية المجانية التى من المقرر تنظميها بقرية شماس غرب المحافظة تضم تخصصات الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وذكر أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق المحافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة لأهالي وسكان القرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك