صحة مطروح: تنظيم قافلة طبية مجانية تضم 5 تخصصات مختلفة بمنطقة شماس

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر تنظيم قافلة طبية مجانية تضم 5 تخصصات مختلفة بمنطقة شماس غرب المحافظة، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، غدا الأثنين وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة الطبية المجانية التى من المقرر تنظميها بقرية شماس غرب المحافظة تضم تخصصات الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وذكر أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق المحافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة لأهالي وسكان القرى.