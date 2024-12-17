 عرض الزينة في رابع أيام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عرض الزينة في رابع أيام مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

إسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 12:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 12:23 ص

عرضت مساء أمس، المسرحية المصرية "الزينة"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته الثامنة.

المسرحية تحكي قصة رجل يسعى للزواج من حبيبته، إلا أن الأعراف الاجتماعية الحاكمة تمنعهما من تحقيق ذلك، وهي من بطولة فرقة ستوديو 77، وتأليف محمد أمين عبدالصمد، وإخراج عادل حسان.

ونظم المهرجان مسامرة نقدية عقب عرض المسرحية؛ لمناقشة الأفكار والموضوعات التي تتناولها.

الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.


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