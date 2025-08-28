الأمم المتحدة: تضرر 360 ألف شخص باليمن جراء الفيضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تضرر 360 ألف شخص جراء الفيضانات في اليمن منذ أبريل الماضي.

جاء ذلك في منشور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن عبر حسابها على منصة "إكس".

وقالت المفوضية: "منذ أبريل، أثرت فيضانات اليمن على 48 ألف أسرة، يبلغ عدد أفرادها 360 ألف شخص".

وأضافت أن المجتمعات المحلية أصبحت في أزمة بينما المنازل والحياة مدمرة بسبب الفيضانات.

وأشارت المفوضية إلى أنها تستجيب ميدانيا مع شركائها باليمن، حيث يتم تقديم الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها.

وتشهد معظم المحافظات اليمنية أمطارا وسيولا غزيرة، زادت حدتها خلال أغسطس الجاري، تسببت في خسائر بشرية ومادية، وتدمير بعض الطرقات العامة وانقطاع خطوط الكهرباء والمياه.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات.​​​​​​​