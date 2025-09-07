فنان الماكياج إسلام عباس: قدمت تصورات درامية تجريبية لرموز سكندرية حقيقية

قدّم فنان الماكياج إسلام عباس، خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمدينة الإسكندرية، ورشة "فن المكياج والتنكر"، والتي تستلهم التاريخ والتراث السكندري وتُسقطه على عناصر بشرية باستخدام أدوات فن المكياج المسرحي.

وقال مدرب الورشة إسلام عباس: "اخترت أن تكون الورشة خاصة بالإسكندرية، مدينة التاريخ والتراث، وركزت على تحويل رموز سكندرية حقيقية إلى تصورات درامية تجريبية على عناصر بشرية، مثل تمثال الإسكندر الأكبر، وصورة ريا وسكينة، وسيد درويش، وكل شخصية من هذه الشخصيات وغيرها تمت معالجتها من منظور بصري وفني خاص يعكس دلالاتها النفسية والتاريخية".

وأضاف: "الإسكندر الأكبر مثلاً، تمثاله المصنوع من الرخام يعكس الهيبة والعظمة، وتمت معالجة الشكل النهائي للشخصية على العنصر البشري ليعبر عن هذا البعد التاريخي، بينما ريا وسكينة تم تجسيدهما بألوان الأبيض والأسود في إشارة للغموض والعنف والإسقاط النفسي لتلك المرحلة، أما سيد درويش، فقد جُسِّد كلوحة مرسومة مليئة بالألوان والحيوية، لكونه رمزًا للبهجة والفن والتراث الموسيقي".

وتطرّق المدرب إسلام إلى أهمية الربط بين فن المكياج المسرحي والفنون الأخرى مثل الديكور، الأزياء، الإضاءة، والموسيقى، مؤكدًا أن هذا التكامل هو ما يُنتج عرضًا مسرحيًا متكاملًا ومؤثرًا بصريًا.

وحول تقييمه لتفاعل المتدربين، قال: "بصراحة، كنت محظوظًا جدًا، فالمتدربون كانوا على قدر كبير من الاستيعاب والحضور والموهبة، وكانوا متحمسين للغاية، ورغم ضيق الوقت واقتصار الورشة على يومين فقط، استطعنا أن نحقق نتائج رائعة".