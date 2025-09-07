رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: اعتراف 10 دول بفلسطين سيضع أمريكا في مواجهة العالم

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، المنعقد في 4 سبتمبر الماضي، جاء في وقت تتعرض فيه غزة لمحاولات "إبادة جماعية"، مشدداً على أن الموقف المصري واضح داخليًا وخارجيًا، وينعكس على المواثيق العربية والدولية.

وأوضح خلال حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن رفض تهجير الفلسطينيين ليس موقفاً مصرياً فقط، وإنما موقف عربي جامع، صدر بشأنه قرارات واضحة من القمة العربية الإسلامية والاجتماعات الوزارية، وآخرها اجتماع 4 سبتمبر، الذي ركز على وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، رفض استخدام التجويع كسلاح، ومطالبة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي.

وأشار رئيس البعثة العربية إلى أن هناك اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أن مؤتمر "حل الدولتين"، الذي استضافته الأمم المتحدة برئاسة سعودية – فرنسية، أعلن الانتقال إلى مرحلة ثانية يوم 22 سبتمبر لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

ولفت إلى أن عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين حالياً يبلغ 148 دولة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 158 دولة مع انضمام 10 دول جديدة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، وهو ما سيضاعف الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد أن الاعتراف المتزايد يحمل دلالات سياسية أوسع من مجرد أرقام، موضحًا أنه إذا تم تقديم مشروع قانون لانضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة ستكون الدولة الوحيدة التي تعترض، وهو ما سيضعها في مواجهة المجتمع الدولي بأسره.

واختتم: «الولايات المتحدة ستفكر مليًا قبل أن تعارض إرادة 10 أعضاء غير دائمين، فيما سيكون 4 من الدول الخمس دائمة العضوية معترفين بدولة فلسطين».