حفل كبير للسوبرانو فاطمة سعيد 4 ديسمبر في ختام موسم RMC لعام 2025

سيكون جمهور الموسيقى الراقية على موعد مع السوبرانو المصرية العالمية المتألقة فاطمة سعيد، عندما تحيي حفلا كبيرا يوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ بقيادة المايسترو نادر عباسي.

الحفل المرتقب هو الحفل الأخير في الموسم الموسيقي لشركة RMC المتخصصة في تنظيم الحفلات الموسيقية والترفيهية والفعاليات الكبرى.

وسبق لفاطمة سعيد أن تألقت في عدد من الحفلات بتنظيم RMC برفقة المايسترو نادر عباسي في المتحف المصري الكبير وقصر عابدين.

وتختتم النجمة فاطمة سعيد بهذا الحفل عاما من النجاحات المتميزة، من حفلات في أوروبا ومصر، فضلا عن حصدها لجوائز عن ألبومها المميز Lieder الذي طرحته في نوفمبر 2024.

حصل الألبوم على جائزة Diapason d'Or، التي تُعد واحدة من أرفع الجوائز في الموسيقى الكلاسيكية بفرنسا، إلى جانب تتويجها بلقب Diamond Winner من مجلة Opéra Magazine الفرنسية.

تألقت فاطمة سعيد في ألبومها الجديد LIEDER، حيث قدمت أداءً رائعًا ومبدعًا لأشهر الأغاني والألحان الموسيقية الألمانية، والذي تعاونت فيه مع نخبة من أعظم المواهب الموسيقية. مما أحدث ضجة كبيرة في عالم الموسيقى الكلاسيكية.

لم تقتصر أغاني الألبوم على إبراز صوتها الاستثنائي فقط، بل أيضًا قدرتها الفريدة على التعبير العاطفي والتواصل العميق مع النصوص الموسيقية.