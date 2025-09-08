دي بروين يتوهج في فوز عريض لبلجيكا في تصفيات كأس العالم

وحقق منتخب بلجيكا انتصارا كاسحا 6 / صفر على ضيفه منتخب كازاخستان، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لمنتخب مقدونيا الشمالية 5 / صفر على ضيفه منتخب ليختنشتاين

وافتتح النجم المخضرم كيفن دي بروين التسجيل لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 42، فيما أضاف زميله جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 / صفر.

وأحرز نيكولاس راسكين الهدف الثالث لبلجيكا في الدقيقة 51، ليعود دوكو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لمنتخب بلاده وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60.

وواصل دي بروين أيضا تألقه عقب تسجيله الهدف الخامس لبلجيكا وهدفه الثاني الشخصي في الدقيقة 84، فيما اختتم توماس مونيير مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 87.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 10 نقاط في الوصافة، بعد خوضه 4 مباريات فقط، فيما توقف رصيد منتخب كازاخستان عند 3 نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير)، بعدما لعب 5 لقاءات.

واعتلى منتخب مقدونيا الشمالية صدارة ترتيب المجموعة، عقب فوزه الساحق 5 / صفر على ضيفه منتخب ليختنشتاين.

وافتتح إليف ألماس التسجيل في الدقيقة 15، فيما أضاف إنيس باردي وداركو كورلينوف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و56 على الترتيب.

وأحرز ليريم كاميلي ولوكا ستانكوفيسكي الهدفين الرابع والخامس لمنتخب مقدونيا الشمالية في الدقيقتين 82 و90 على الترتيب

وارتفع رصيد منتخب مقدونيا الشمالية إلى 11 نقطة من 5 مباريات، ليتقدم إلى القمة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب بلجيكا وكذلك المنتخب الويلزي، الذي خاض 5 لقاءات.

يذكر أن المتصدر سوف يصعد مباشرة للمونديال، فيما يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.