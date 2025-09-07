وزيرة التخطيط: إطلاق تطبيق شارك في السردية الوطنية لإتاحة الاطلاع على الوثيقة وكتابة الملاحظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل «نقلة إضافية»، مضيفة: «النتائج اليوم على الأرض، لدينا فوائض وإنتاج في قطاعات مهمة للتصدير والتشغيل».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل يكمن في القطاعات الإنتاجية، متابعة: «نريد تحقيق استدامة النمو، وبناء اقتصاد لا يهتز من الصدمات الكثيرة التي تواجه العالم اليوم بشكل مستمر».

ونوهت أن «السردية الوطنية» الرؤية تتضمن «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية»، الذي يركز على هيكل «الاقتصاد الحقيقي» عبر محاور واضحة تشمل النمو، والتشغيل والتصنيع، والتصدير، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي رصدت خططها بالتفصيل.

وأعلنت أن الإصدار الأول من وثيقة «السردية الوطنية» سيتاح بالكامل للجميع عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم «شارك في السردية»، قائلا: «أي شخص يطلع على الوثائق يمكنه كتابة ملاحظاته، والإجابة على الأسئلة المطروحة».

كما أشارت إلى فتح باب الحوار المجتمعي لمدة شهرين؛ بهدف تجميع جميع آراء ومقترحات الخبراء، مشددة أن السردية «ليست حكومية فقط بل تتضمن صوت الجميع».

وأوضحت أن المسودة النهائية ستكون جاهزة بنهاية ديسمبر المقبل، التزاما بقانوني التخطيط والمالية الموحد.

وأطلقت الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، اليوم الأحد، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط إن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.